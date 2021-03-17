Sabah yazarı Altınok: İlahi Nagehan!

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Ziya Selçuk’a yalvarıyorum, okulları 5 gün açın. Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın sayın yetkililer" " diye seslenen HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'yı eleştirdi.

Yazısında, "İlahi Nagehan!" ara başlığını kullanan Altınok, "Maalesef şu 2 hafta içinde ülke olarak hiç de iyi bir sınav vermedik. Her taraf hıncahınç doluydu" diyen gazeteci Nagehan Alçı'nın Bakanlar Kurulu öncesi yakarışı yürek burkucuydu: 'Buradan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yalvarıyorum... Restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın Sayın Yetkililer...' Tamam, anlaşılan o ki pandemi döneminde evde kalan ikizleri, Nagehan'ı biraz darlamışlar. Ama Nagehan kendi için istiyor olsa da okulların tam açılması önerisini ilkesel olarak destekliyorum. Gel gör ki bir de pandemide mahvolan restoranların, kafelerin işletmecileri, bu sektörden ekmek yiyenler ve onların okul çağında çocukları da var değil mi? 'Gerekirse kapatılsınlar' diye bir kalemde üzerini çizerken, bu insanların nasıl darlandıklarını hiç mi düşünmüyorsun Nagehan? Yoksa yazında 'teknik bir hata' mı yaptın?" ifadesini kullandı.

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