Nagehan Alçı: Ziya Selçuk’a yalvarıyorum, okulları 5 gün açın

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bugün yapılacak kabine toplantısı öncesi, Milli Eğitim Bakanı'na seslenerek, "Ziya Selçuk’a yalvarıyorum, okulları 5 gün açın. Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın sayın yetkililer" diye yazdı.

"Kısıtlama ya tüm hafta sonu olsun ya hiç olmasın"

Alçı yazısında, "Maalesef şu 2 hafta içinde ülke olarak hiç de iyi bir sınav vermedik. Her taraf hınca hınç doluydu. Ben restoran ve kafelerde yüzde 50 kuralına uyana rastlamadım. Benim gördüklerim hep yüzde 100 hatta yüzde 200 doluydu. Sokaklar deseniz adım atılmıyor… İstanbul’da cumartesi serbest pazar yasak uygulaması da çok yanlış oldu. Herkes tek güne yüklendi. Çıkmayacak olan varsa da çıktı. Bence kısıtlama ya tüm hafta sonu olsun ya hiç olmasın… Pazarı açarsanız kalabalığı ikiye bölersiniz…" görüşünü savundu.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta bugün yeni kararlar verilecek. Renkler ne olursa olsun, restoranları kapatın, kafeleri sınırlandırın ama okullara dokunmayın Sayın Yetkililer…

Buradan Ziya Selçuk’a yalvarıyorum: Bırakın 2 gün kararını gözden geçirmeyi lütfen o 2 günü 5 güne çıkarın Sayın Bakan! İlkokul çocukları çok ciddi uyum sorunları yaşıyorlar, 2 gün rehabilitasyon için çok iyi geldi ama zihinsel becerilerde pandemi döneminde geriye gittiler, geri dönüşü çok zor kayıplar başladı… Bizde de 5 gün açın artık, devam zorunluluğu getirmeyin ama açın… Eğitim en temel haktır. Bu gidişle bizim çocuklarımız Batı’daki akranlarından bariz şekilde geride kalacaklar. Yapmayın... Bugünkü toplantıda renkler ne olursa olsun, gelecek kuşaklarımızı kırmızının kuşatmasına izin vermeyelim… Kırmızıyı turuncuya turuncuyu sarıya ve maviye, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi restoran ve kafelerden feragat ederek çevirelim, okullardan değil…"