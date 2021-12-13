Merkez Bankası'ndan dövize dördüncü müdahale; TL gün içi kayıplarını geri aldı, dolar 13,77 seviyesine kadar geriledi

Merkez Bankası dolar kurunun bu sabah yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,60'a çıkarması sonra döviz kurlarına müdahalede bulundu. Dolar, Merkez Bankası'nın müdahalesi sonrası ilk tepki olarak 14,26 lira seviyesine kadar çekildi. Euro ise 16,09 seviyelerine kadar geriledi. Akşam saatlerinde TL gün içi kayıplarını geli alırken, saat 18.00 itibariyle dolar/TL 13,77 seviyesinde.

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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" dendi. Müdahalenin ardından saat 14.19 itibariyle dolar 14,16'ya gerilerken, euro ise 15,96 seviyesine kadar çekildi.

Akşam saatlerinde Türk Lirası gün içi kayıplarını geri alırken, dolar/TL 13,77, Euro/TL 15,54 seviyesinde işlem görüyor.

Söz konusu müdahale Merkez Bankası'nın dövize yapmış olduğu dördüncü müdahale oldu.

Merkez Bankası'ndan dördüncü müdahale

Merkez Bankası geçtiğimiz haftalarda toplamda dövize üç kez müdahalede bulunurken, önceki müdahaleler doların 13,80'li seviyelere ulaşmasının ardından gelmişti. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda dolardaki düşüş kısa sürmüş ve yeniden 14 lira seviyesi test edilmişti.

Bugünkü müdahale ise doların 14,50 seviyesini aşmasının ardından geldi.