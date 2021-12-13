Türk Lirası tarihinin en düşük seviyesinde; dolar kuru 14,60 TL'yi gördü

Döviz kurları güne yatay başlamasının ardından yükselişe geçerek rekor tazeledi.

Dolar 14 lirayı aşarak 14,60 seviyesine kadar yükseldi. Euro ise aynı dakikalarda tarihi zirvesini 16,44'e taşıdı.

Döviz kurlarındaki söz konusu yükselişin ardından dolar saat 12.40 itibariyle 14,57'ye, euro ise 16,40'a geri çekildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor

Diğer yandan bu hafta perşembe günü Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklentiler faizlerin 100 baz puan indirileceği yönünde şekillendi.

Yurtdışında ise bu hafta 14-15 Aralık'ta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi Toplantısı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Küresel piyasalarda bu durum Fed'in para politikasında sıkı duruşu beklenenden erken tarihe çekebileceği beklentisi oluştururken, söz konusu durum da TL üzerindeki baskıyı artırıyor.

Merkez Bankası müdahalede bulunmuştu

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta cuma ve bir önceki hafta çarşamba-cuma günleri dolar 14 TL sınırına yaklaştığında müdahalede bulunmuştu. Merkez Bankası'nın müdahaleleri sonrası kısa süreliğine gerileyen dolar, tekrar yükseliş eğilimine geçmişti.