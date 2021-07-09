Madonna'dan Britney Spears'a destek paylaşımı: Bu kadına hayatını geri verin, bu bir insan hakkı ihlâli

Şarkıcı Madonna, Britney Spears’ın 13 yıldır süren vasilik sürecine karşı verdiği mücadeleyle ilgili “Bu kadına hayatını geri verin, bu bir insan hakları ihlalidir” dedi.

Instagram’da Britney Spears’la ilgili bir hikâye paylaşan Madonna, şunları yazdı: “Bu kadına hayatını geri verin. Kölelik uzun zaman önce kaldırıldı. Kadınlara bunu yapan açgözlü patriarkaya ölüm. Bu bir insan hakları ihlalidir. Britney, seni hapisten almaya geliyoruz!”

Madonna ve Britney Spears, 2003’te “Me Against the Music” şarkısını söylemişti.

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Şarkıcı Britney Spears, geçen hafta ilk kez mahkemede ifade vererek, bütün hayatının babası tarafından kontrolünde olduğunu, babası zoruyla ilaç kullanmak zorunda kaldığını söylemişti. Spears ilk defa "Hayatımın kontrolünü geri istiyorum" demişti. Spears'ın avukatlarının vasiliğin sonlanması için verdiği son dilekçe de reddedilmişti.

Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruhsal sorunların ardından tedavi görmüştü. Babası James Spears, 13 yıldır şarkıcının vasisi konumunda hayatının kontrolünü elinde tutuyor.