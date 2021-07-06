Britney Spears'ın 25 yıllık menajeri istifa etti; şarkıcının müziği bırakmayı planladığını söyledi

Babasının vasilikten çıkarılması için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears’ın uzun süredir menajerliğini yapan Larry Rudolph istifa etti. Rudolph, Spears’ın mesleğini bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Insider’da yer alan habere göre, Spears’ın vasileri James Spears ve Jodi Montgomery’e bir not yazan menajer Larry Rudolph istifasını duyurdu.

Rudolph’un şöyle yazdı:“20 yıldan uzun süredir Britney’le iletişim hâlindeyiz. Bugün, Britney’in resmen emekli olma niyetini dillendirdiğini fark ettim”

Vasilik sürecinin bir parçası olmadığını vurgulayan Rudolph, Spears tarafından işe alındığını hatırlattı.

Rudolph, mektubunu şöyle bitirdi: “Lütfen bunu resmi istifam olarak kabul edin. Birlikte 25 yıldır yaptıklarımızdan hep gurur duyacağım. Britney’e sağlık ve mutluluk diliyorum. Ne zaman bana ihtiyacı olursa orada olacağım”

Şarkıcı Britney Spears, geçen hafta ilk kez mahkemede ifade vererek, bütün hayatının babası tarafından kontrolünde olduğunu, babası zoruyla ilaç kullanmak zorunda kaldığını söylemişti. Spears ilk defa "Hayatımın kontrolünü geri istiyorum" demişti. Spears'ın avukatlarının vasiliğin sonlanması için verdiği son dilekçe de reddedilmişti.

Britney Spears, 2007'de geçirdiği ruhsal sorunların ardından tedavi görmüştü. Babası James Spears, 13 yıldır şarkıcının vasisi konumunda hayatının kontrolünü elinde tutuyor.