Kulis: Soylu, “Devlet Bahçeli, ‘Bana sormadan hiçbir hareket yapma, Sakın ha istifa etme’ mesajları gönderiyor, ortada kaldım” diyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran’ın sonrasında İçişleri Bakanlığı kaynaklarınca yalanlanan Süleyman Soylu’nun istifa ettiği iddialarıyla ilgili kulisleri aktardı.

“Baştan söyleyeyim de sonra beni bayat haberler yazmakla eleştirmeyin. Geride bıraktığımız hafta itibarıyla, başkent kulislerinde, ‘Bu hafta çok sıcak gelişmeler olabilir’ beklentisi iyice yükseldi. Harareti, biraz da YAŞ toplantısında alınması beklenen kararlar ile ilgili beklentilerde yükseltiyor. Ancak, her türlü kulisin odağında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. Sıra geldi bomba kulise” diyen Takan, yazısının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çok yakın bir kaynağın şu satılarını aktardı:

“Bakan beye kalsa istifa etmekte bir an bile tereddüt etmez. Benim bildiğim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘istifa etsin’ mesajı göndermiş. 2 defa bu mesajı Binali Yıldırım beyin getirdiğini çok net biliyorum. Ama, bakan bey, bu duruma çok üzüldü. Sayın bakan, ‘Bana neden Binali Yıldırım mesaj getiriyor. Beyefendi istifamı istiyorsa bana neden kendisi doğrudan söylemiyor. Beyefendi yüzüme söylese hiçbir saniye beklemeden istifa ederim. Üstelik ben bunun bir tuzak olmadığını nereden bileyim. Binali bey benim muhatabım değil. Onun sözlerinin bende hiçbir hükmü yok. Binali beye inanıp istifa etsem sonra beyefendi de bana ben mi sana istifa et dedim dese ne olacak?.. Tuzak olup olmadığını nereden bileyim?.. Diğer taraftan da sayın Devlet Bahçeli, bana sormadan hiçbir hareket yapma. Sakın ha istifa etme mesajları gönderiyor. Ortada kaldım’ diyor.”

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TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı kaynakları: Süleyman Soylu’nun istifa ettiği iddiası doğru değil