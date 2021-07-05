İçişleri Bakanlığı kaynakları: Süleyman Soylu’nun istifa ettiği iddiası doğru değil

İçişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddialarını yalanladı.

Eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran, gece yarısı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının odağında olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine dair kulis bilgisi olduğunu ileri sürdü.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; bakanlık yetkilileri ise istifa bilgisinin doğru olmadığını söyledi.

Geçen sene istifa etmişti, Erdoğan kabul etmemişti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs salgınını gerekçesiyle 10 Nisan 2020 gecesi 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve marketlerde yaşanan “izdiham” görüntülerinin ardından istifa kararı almıştı. Aldığı istifa kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dönmüştü.

Soylu’nun istifa kararını duyurmasından yaklaşık 2 buçuk saat sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan, “Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir” açıklaması yapılmıştı.

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