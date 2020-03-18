Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap: Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart'ta Türkiye'de de tespit edilen yeni tip Koronavirüs'le (Kovid-19) ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Azap, Türkiye'nin kritik eşiğe ulaştığını ifade ederek, "Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası" dedi.

Azap'ın ifadeleri şöyle:

"Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız.

Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum"

17 Mart'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama göre Türkiye'de 1 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 98.

Hong Kong nasıl önlem aldı?

Çin’e bağlı Hong Kong, en sıkı önlemlerin alındığı yerlerden biri oldu. Hong Kong’da ilk vakanın görüldüğü 23 Ocak’tan sonra sayının artmasıyla acil durum ilan edildi. Okullar kapatılırken, hastalananların kaç yaşında olduğu ve nerede yaşadığına dair bilgiler hükümet tarafından internetten yayınlandı. Karantina altında tutulan veya kendilerini tecrit altına alan binlerce kişinin nerede yaşadığına dair haritalar da halkla paylaşıldı.

Bu süreçte toplu taşıma kullanımının çok azaldığı, birçok kafe ve restoranın ateş kontrolü yaparak, yüksek ateşli kişileri içeri almadığı da belirtiliyor.

15 Mart'ta yapılan açıklamada, yeni tip Koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edilmişti.

Singapur nasıl önlem aldı?

Singapur şubat ortalarında, Çin’den sonra en fazla vakanın görüldüğü ülkelerden biri olma yolundaydı. Ülkedeki kriz hali henüz tam olarak dinmese de, yüksek para cezalarının da dahil olduğu sıkı önlemler virüsün yayılma hızını kesti.

Ülkede, çok sıkı karantina önlemleri alındı. Binlerce Singapurlu kendilerini evlerinde tecrit ederken, yetkililerin rastgele kontrollerinde evde bulunamayanlara 10 bin dolara kadar para cezası veya altı ay hapis cezası getirildi. Kesinlikle evde kalması gerektiği düşünülen hastalar günde birkaç kez telefonla kontrol edildi ve nerede olduklarını internet üzerinden bildirmeleri istendi.

Kendi işini yapıp tecrit altına alınan kişilere günde 100 dolar destek sağlandı; evlerinde izole durumda kalamayacak olan kişilere de hükümet tesislerinde kalma izni verildi.