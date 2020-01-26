Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü

NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük basketbolcuları arasında yer alan Kobe Bryant’ın helikopter kazasında öldüğü açıklandı.



41 yaşındaki Kobe Bryant, sabah saatlerinde Los Angeles Lakers'ın Philadelphia 76ers ile oynadığı maç dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı.

Kobe Bryant’ın 13 yaşındaki kızı Gianna Maria’nın da helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.

Kimliği henüz belli olmayan 7 kişi ve 13 yaşındaki kızıyla maçtan dönen efsane ismin helikopterinin, sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldığı ve alev aldığı öğrenildi. Öte yandan helikopterin sisli bir havada seyahat ettiği belirtildi.

Helikopterde kurtulan olmadı

Verilen son bilgilere göre Kobe’nin eşi Vanessa helikopterde bulunmuyordu.

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Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant’ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

Kobe Bryant kimdir?

Kariyerinde 5 kez NBA şampiyonu olan (2000, 2001, 2002, 2009 ve 2010) Kobe; 2009 ve 2010’da NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilmişti. 2008 ve 2012’de Rüya Takım’la olimpiyat altın madalyası da kazanan Kobe Bryant, NBA’de tüm zamanlarda en çok sayı kaydeden 4. oyuncu olarak tarihe geçmişti.

1996 Draft’ında NBA’e adım atan ve 2016’da kariyerine nokta koyan Kobe’nin hem 8 hem de 24 numaralı formaları Los Angeles Lakers tarafından emekliye ayrılmıştı. İki farklı forması emekli edilen tek isim olan Kobe Bryant tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

17 sezon boyunca NBA'de basketbol oynayan Kobe Bryant, 2012 yılında 30 bin sayı barajını aşmayı başaran en genç oyuncu olmuştu.

NBA tarihinde bir maçta 100 sayı atan Philadelphia 76ers'in efsane pivotu Wilt Chamberlain'den sonra 2005-2006 normal sezonunda Toronto Raptors'a karşı attığı 81 sayı ile bu alanda 2 sırada yer alan Kobe Bryant, 2008 Yaz Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri millî basketbol takımı ile şampiyon olarak altın madalya sahibi oldu. Ayrıca 2012 Yaz Olimpiyatları'nda da millî takımıyla altın madalya elde etti.

Kobe Bryant 2002, 2007, 2009, 2011 yılları NBA All Star organizasyonunda dört defa en değerli oyuncu seçildi. Memphis Grizzlies takımına attığı 44 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers takımının tarihinde en fazla sayı atan oyuncusu oldu. Los Angeles'ta düzenlenen 2011 NBA All-Star Maçı'nın en değerli oyuncusu seçilerek, 4 kez MVP olan Bob Pettit ile bunu başaran tek oyuncu olmuştur.

Oscar da almıştı

Senaryosunu Kobe Bryant'ın yazdığı ‘Dear Basketball' (Sevgili Basketbol) adlı yapım, 90. Akademi Ödülleri (Oscar) gecesinde ‘En İyi Kısa Animasyon' ödülüyle taçlandırılmıştı.