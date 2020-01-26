Kobe Bryant'ın ölümü basketbol camiasını hüzne boğdu

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ın ölümü sonrası çok sayıda basketbolcu mesaj yayınladı.

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NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olan 41 yaşındaki Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybederken, NBA'de forma giyen basketbolcular da, ani ölümün ardından hüzne boğuldu.

İşte o mesajlardan bazıları...

Vince Carter: Efsane huzur içinde uyusun...

Cedi Osman: Lütfen doğru olmadığını söyleyin, lütfen yalan haber deyin.

Dwayne Wade: Hayır Tanrım, lütfen hayır!

Furkan Korkmaz: Lütfen bana bunun doğru olmadığını söyleyin.

Manu Ginobili: Mahvoldum

Paul Pierce: Ardından çocuğuma ismini verdiğim büyük prens huzur içinde yatsın

Michael Jordan:

“Kobe ve kızı Gianna’nın trajik haberini aldıktan sonraki şoku atlatamıyorum. Kelimeler ne hissettiğimi ve acımı tarif edemez. Kobe’yi çok sevdim. O benim küçük kardeşim gibiydi. Onunla sık sık konuşurduk. Onunla yaptığım konuşmaları özleyeceğim. Harika bir rakipti, bu oyunun en büyük rakiplerinden biriydi. Kobe ailesine derinden bağlıydı. Kızının basketbol sevgisiyle de gurur duyuyordu.”