Kevin De Bruyne, Belçika'yı galibiyete taşıdı

Belçika, geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 2-1 yendi. Karşılaşmaya, ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistle oynayan Kevin de Bruyne damga vurdu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B Grubu'nda Danimarka ile Belçika karşı karşıya geldi. Belçika, Kopenhag'daki Parken Stadı'nda ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Danimarka'yı 2-1 yendi.

Maça fırtına gibi giren Danimarka, henüz 2. dakikada Yussuf Poulsen ile öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar korumayı başardı.

İkinci yarıda oyuna giren Kevin De Bruyne, Belçika'nın adeta çehresini değiştirdi. De Bruyne, 55. dakikada Thorgan Hazard'a şahane bir asist yaparken 71'de de fileleri şahane bir golle sarsmayı başardı.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Belçika puanını 6'ya yükseltti ve son 16'ya kalmayı garantiledi. Danimarka ise grupta puansız kaldı.

Belçika bir sonraki maçına 21 Haziran'da Finlandiya karşısında çıkacak. Danimarka ise aynı gün Rusya ile mücadele edecek.

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