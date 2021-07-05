EURO 2020'de finale doğru: İşte yarı final eşleşmeleri ve maç programı
05 Temmuz 2021 10:30
Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) heyecanı sürüyor. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle beraber yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada son dört takımın mücadele edeceği maçlarda İspanya ile İtalya, İngiltere ile Danimarka eşleşti. Yarı finallerin ilk maçında İspanya'yı penaltılarda deviren İtalya, EURO 2020'de finale yükselen ilk takım oldu. İtalya'nın finaldeki rakibi, İngiltere-Danimarka eşleşmesinin galibi olacak.
Şampiyonanın yarı finalleri ve finali Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.