EURO 2020'de finale doğru: İşte yarı final eşleşmeleri ve maç programı

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) heyecanı sürüyor. Çeyrek final maçlarının sona ermesiyle beraber yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turnuvada son dört takımın mücadele edeceği maçlarda İspanya ile İtalya, İngiltere ile Danimarka eşleşti. Yarı finallerin ilk maçında İspanya'yı penaltılarda deviren İtalya, EURO 2020'de finale yükselen ilk takım oldu. İtalya'nın finaldeki rakibi, İngiltere-Danimarka eşleşmesinin galibi olacak.

Şampiyonanın yarı finalleri ve finali Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri ve final yolu:

ÇEYREK FİNAL

2 Temmuz Cuma

İsviçre 1-3 İspanya

Belçika 1-2 İtalya

3 Temmuz Cumartesi

Çekya 1-2 Danimarka

Ukrayna 0-4 İngiltere

4-5 Temmuz

Maç yok.

YARI FİNAL

6 Temmuz Salı

İtalya 4-2 İspanya

7 Temmuz Çarşamba

Danimarka-İngiltere (22.00, Londra)

8-9-10 Temmuz

Maç yok

FİNAL

11 Temmuz Pazar

YF1 galibi - YF2 galibi (22.00, Londra)

Son 16 turu

26 Haziran Cumartesi

- Galler 0 - 4 Danimarka

- İtalya 2 - 1 Avusturya

27 Haziran Pazar

- Hollanda 0 - 2 Çekya

- Belçika 1 - 0 Portekiz

28 Haziran Pazartesi

- Hırvatistan 3 - 5 İspanya

- Fransa 7 - 8 İsviçre

29 Haziran Salı

- İngiltere 2 - 0 Almanya

- Ukrayna 2 - 1 İsveç

Gruplar

A Grubu





1. maç sonucu: Türkiye 0-3 İtalya

2. maç sonucu: Galler 1-1 İsviçre

3. maç sonucu: Türkiye 0-2 Galler

4. maç sonucu: İtalya 3-0 İsviçre

5. maç sonucu: İsviçre 2-0 Türkiye

6. maç sonucu: İtalya 1-0 Galler

B Grubu

1. maç sonucu: Danimarka 0-1 Finlandiya

2. maç sonucu: Belçika 3-0 Rusya

3. maç sonucu: Finlandiya 0-1 Rusya

4. maç sonucu: Danimarka 1-2 Belçika

5. maç sonucu: Finlandiya 0-2 Belçika

6. maç sonucu: Rusya 1-4 Danimarka

C Grubu

1. maç sonucu: Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya

2. maç sonucu: Hollanda 3-2 Ukrayna

3. maç sonucu: Ukrayna 2-1 Kuzey Makedonya

4. maç sonucu: Hollanda 2-0 Avusturya

5. maç sonucu: Ukrayna 0-1 Avusturya

6. maç sonucu: Kuzey Makedonya 0-3 Hollanda

D Grubu

1. maç sonucu: İngiltere 1-0 Hırvatistan

2. maç sonucu: İskoçya 0-2 Çekya

3. maç sonucu: Hırvatistan 1-1 Çekya

4. maç sonucu: İngiltere 0-0 İskoçya

5. maç sonucu: Çekya 1-0 İngiltere

6. maç sonucu: Hırvatistan 3-1 İskoçya

E Grubu

1. maç sonucu: Polonya 1-2 Slovakya

2. maç sonucu: İspanya 0-0 İsveç

3. maç sonucu: İsveç 1-0 Slovakya

4. maç sonucu: İspanya 1-1 Polonya

5. maç sonucu: İsveç 3-2 Polonya

6. maç sonucu: Slovakya 0-5 İspanya

F Grubu

1. maç sonucu: Macaristan 0-3 Portekiz

2. maç sonucu: Fransa 1-0 Almanya

3. maç sonucu: Macaristan 1-1 Fransa

4. maç sonucu: Portekiz 2-4 Almanya

5. maç sonucu: Portekiz-Fransa

6. maç sonucu: Almanya-Macaristan