İtalya, Avusturya'yı uzatmalarda geçti: 2-1

Euro 2020 son 16 turunda İtalya, normal süresi golsüz sona eren maçın uzatmalarında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu heyecanı İtalya-Avusturya maçıyla devam etti.

İngiltere'nin Londra kentindeki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi golsüz sona erdi.

İtalya, uzatmalara giden maçı 95. dakikada Federico Chiesa ve 105. dakikada Matteo Pessina'nın attığı gollerle 2-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

Avusturya'nın tek golünü 114. dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.

Öte yandan yine Avusturya'da 65. dakikada Arnautovic'in attığı gol, yapılan VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İtalya'nın çeyrek finaldeki rakibi Belçika-Portekiz eşleşmesinin galibi olacak.

Çeyrek final mücadelesi 2 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.