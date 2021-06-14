Çekya, İskoçya’yı Schick ile yıktı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında Çekya, İskoçya'yı Patrik Schick'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

İskoçya ile Çekya, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Çekya 42 ve 52. dakikalarda Patrik Schick'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Turnuvaya galibiyetle başlayan Çekya, ikinci maçını 18 Haziran Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan'la oynayacak.

Sahadan puansız ayrılan İskoçya ise aynı gün saat 22'de İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

D Grubu'ndaki ilk maçların ardından Çekya, liderlik koltuğuna oturdu.

İngiltere, 2018 FIFA Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Çekya da İskoçya ile oynadığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Çekya böylece averajla İngiltere'nin önünde ilk sırada yer aldı.