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Euro 2020

Müthiş maçta kazanan Hollanda

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti

14 Haziran 2021 00:00

EURO 2020 C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna'yı konuk etti. Amsterdam Arena'da oynanan karşılaşmada Hollanda, rakibini 3-2 mağlup ederek, şampiyonaya galibiyetle başladı.

Ev sahibi Hollanda 53'üncü dakikada Wijnaldum ve 58'inci Weghorst attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ukrayna'da 75'inci dakikada sahneye çıkan Yarmalenko attığı mükemmel golle farkı 1'e indirdi. Bu golün 4 dakikada sonrasında kazanılan serbest vuruşta Malinovsky ortaladı.

Ceza sahası içinde Yaremchuk'un kafa vuruşunda top ağlara gitti ve skora denge geldi: 2-2. 85'inci dakikada sahneye çıkan Dumfries attığı golle Hollanda'ya galibiyeti getirdi: 3-2.

Grubun ikinci maçlar 

Hollanda, C Grubu'ndaki ikinci maçında 17 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak. Aynı gün oynanacak Ukrayna-Kuzey Makedonya maçının başlama saati ise 16.00 olacak.

TIKLAYIN - Avusturya 3-1 Kuzey Makedonya

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