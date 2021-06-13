Avusturya'dan EURO 2020'ye tarihi başlangıç

EURO 2020'ye ilk kez katılan Kuzey Makedonya, Goran Pandev'in gol attığı maçta Avusturya'ya 3-1 mağlup oldu. Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 C Grubu ilk maçından Avusturya ile Kuzey Makedonya karşılaştı. Kuzey Makedonya tarihte ilk Avrupa Şampiyonası maçına çıktı.

Maçta gol perdesini Avusturya açtı. 18. dakikada Stefan Lainer'in golüyle kırmızı beyazlılar 1-0 öne geçti ancak bu golün sevinci uzun sürmedi.28. dakikada Avusturya savunmasıyla kalecisi arasındaki anlaşmazlığın ardından Goran Pandev topu filelerle buluşturdu. Kuzey Makedonya'nın futbol efsanesi Goran Pandev, ülkesinin şampiyona tarihindeki ilk golünü kaydeden isim oldu.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle biterken maçın son bölümünde Avusturya ikinci golü buldu. David Alaba'nın asistinde 78. dakikada Michael Gregoritsch topu filelere gönderdi ve takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

89. dakikada ise Kuzey Makedonya savunmasında yapılan hatayı affetmeyen Marko Arnautovic, kaleciyi de geçerek topu filelere gönderdi ve skoru tayin etti.

Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya turnuvaya galibiyetle başladı.

Avusturya'dan tarihi galibiyet

Avusturya şampiyonaya üç puanla başlarken bir de ilke imza attı. Kuzey Makedonya'ya iki gol kaydeden Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk kez bir maçta birden fazla gol attı. Avusturya, Avrupa Şampiyonası finallerinde ilk galibiyetini aldı.