Hollanda, Avusturya'yı iki golle geçti; gruptan çıkmayı garantiledi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) C Grubu'nda Hollanda ile Avusturya karşı karşıya geldi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşmayı Hollanda 2-0 kazandı.

11. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle öne geçen Hollanda, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da Depay'la yakaladığı kontra atağı değerlendiren Portakallar, Dumfries ile farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 2-0 kazandı.

Denzel Dumfries, Ruud van Nistelrooy’un ardından Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında da gol atan ikinci oyuncu oldu.

Grupta ilk 2 maçında 6 puan alan teknik direktör Frank de Boer yönetimindeki Hollanda, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Avusturya ise 3 puanda kaldı.

21 Haziran'da Hollanda ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelecek. Aynı gün Avusturya ile Ukrayna da son 16'ya kalmak için çarpışacak.

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