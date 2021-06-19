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Euro 2020

Fransa, Macaristan'a takıldı

Puskas Arena'daki karşılaşma 1-1 sona erdi

19 Haziran 2021 18:08

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu ikinci maçında oynanan karşılaşmada Macaristan ile Fransa 1-1 berabere kaldı.

FransaFransa MacaristanMacaristanEURO 2020
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