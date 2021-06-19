Fransa, Macaristan'a takıldı

EURO 2020'de F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi.
Ev sahibi 45+2'nci dakikada Attila Fiola'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Fransa, 66'ncı dakikada Antoine Griezmann ile eşitliği sağladı.
Mücadelede başka gol olmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Macaristan gruptaki ikinci maçında ilk puanını alırken, Fransa ise puanını 4'e yükseltti.
Grubun diğer maçında Portekiz ile Almanya TSİ 19:00'da karşı karşıya gelecek.
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