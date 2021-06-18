İsveç, Slovakya'yı penaltı golüyle geçti

EURO 2020 E Grubu ikinci hafta maçında İsveç, Slovakya'yı tek golle devirirken, golü penaltıdan Emil Forsberg kaydetti.
Grubun ilk maçında İsveç, İspanya ile 0-0 berabere kalırken Slovakya ise Polonya'yı 2-1 yenmişti.
Karşılaşmada uzun süre eşitlik bozulmadı. Düşük tempoda geçen mücadelede ilk yarı 0-0 biterken tek gol ikinci yarının son bölümünde geldi.
Kaleci Dubravka'nın ceza sahası içinde yaptığı faulün ardından İsveç penaltı kazandı. 78. dakikada Emil Forsberg'in penaltı golü sonucu belirledi.
İsveç, Slovakya'yı 1-0 yenerek puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise üç puanda kaldı.
TIKLAYIN - EURO 2020 heyecanı başladı; işte maç programı ve puan durumu