EURO 2020'de dev karşılaşma; Fransa, Almanya'yı tek golle geçti

EURO 2020 F Grubu maçında Fransa ile Almanya erken final niteliğindeki mücadelede karşı karşıya geldi. Fransa, Hummels'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

EURO 2020'nin en zorlu grubunda son iki Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Almanya, Münih'te kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi Fransa 1-0 kazandı. Horozlara galibiyeti getiren golü 20. dakikada Mats Hummels kendi kalesine attı.

Bu galibiyetle Fransa turnuvaya 3 puanla başlarken ev sahiplerinden Almanya ise ilk maçından puan çıkaramadı.

Almanya, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını kaybetti.

Ölüm grubunda ilk haftanın lideri Portekiz

F Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz, Macaristan'ı Ronaldo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

Büyük turnuvalar tarihinde 6. kez karşılaşan Fransa ve Almanya, ilk kez grup aşamasında eşleşti.

İki takımın bugüne kadar oynadığı 6 maçta Fransa 3, Almanya 2 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı.