İspanya, Polonya engelini de aşamadı

Euro 2020 E Grubu'nda İspanya ile Polonya yenişemedi. İspanya'nın bir penaltı atışından yararlanamadığı karşılaşma 1-1 sona erdi.

EURO 2020'ye İsveç ile 0-0 berabere kalarak başlayan İspanya, ilk maçında Slovakya'ya 2-1 yenilen Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Zevkli geçen maça İspanya etkili başlarken, 25. dakikada Morata ile ulaştı. Morata ağları havalandırırken hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol kararı geldi. Morata, İspanya'nın Avrupa'daki son 5 golün 4'ünü attı; milli formayla 33 maçta 17. golüne ulaştı.

43. dakikada Swiderski'nin şutunda top direkten döndü ve İspanya ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Polonya ikinci yarıda dengeyi kurarken rakip kalede goller aradı. 54. dakikada ise Robert Lewandowski'nin golü geldi. Jozwiak'ın ortasında harika yükselen Lewandowski, kafa vuruşuyla kaleci Simon'u avladı.

57. dakikada Moder'in Gerard'a yaptığı harekete hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi. Bir dakika sonra Moreno penaltı atışı için beyaz noktaya gitti. Ancak Morata'nın vuruşunda top direkten döndü.

Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabası sonuç vermedi ve İspanya ile Polonya arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından İspanya puanını 2'ye çıkardı. Polonya ise puanla tanıştı.

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