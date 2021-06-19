Almanya, Portekiz'e sahayı dar etti: 4-2

Euro 2020 F Grubu'nda Almanya, son Avrupa şampiyonu Portekiz'i üstün bir oyunun ardından 4-2 yendi; turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Fransa yenilgisiyle ve kötü bir oyunla Avrupa Şampiyonası'na başlayan Panzerler, Ronaldo'nun golüyle 1-0 geri düşmesine karşın, sahadan üç puanla ayrıldı.

Fransa'ya 1-0 yenilerek Euro 2020'ye başlayan Almanya, Portekiz karşısında maça etkili başladı. İlk dakikalardan itibaren tehlikeler yaratan Panzerler, buna karşın 15. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 geri düştü.

Geri düşmesine karşın üstünlüğünü sürdüren Almanya, sağlı sollu ataklarla gol aradı. Aradığı gole ise 35. dakikada Kai Havertz ile ulaştı. 4 dakika sonra Guerreiro, topu kendi kalesine gönderdi ve Almanya 2-1 öne geçti. Panzerler, ilk yarıyı önde kaparken, 51'de Kai Havertz bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 3-'e çıkardı. Maçın bir diğer etkili ismi Robin Gosens 60'da skoru 4-1 yaptı.

67'de Ronaldo'nun asistinde Jota, Portekiz'in ikinci golünü kaydetti. 79'da Renato Sanches'in uzaktan sert şutu direkte patladı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Almanya sahadan 4-2 galip ayrıldı. Almanya, Portekiz ile oynadığı büyük turnuvalardaki üst üste 5. maçını da kazandı.

F Grubu'nda Fransa 4 puanda ilk sırada bulunuyor. Horozlar'ı Portekiz ve Almanya üçer puanla takip ediyor. Macaristan ise 1 puanla grupta son sırada.