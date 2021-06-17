İtalya, İsviçre'yi 3 golle geçti; gruptan çıkmayı garantiledi

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi 3-0 yendi. Roberto Mancini'nin öğrencileri, son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 3-0 kazandı.

Teknik direktör Roberto Mancini'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 26 ve 52'de Manuel Locatelli, 89'da Ciro Immobile kaydetti.

İlk iki maçını da kazanıp puanını 6'ya yükselten İtalya, gruptan çıkmayı başardı. 29 maçtır kaybetmeyen Gök Mavililer, son maçında Galler'e kaybetmemesi halinde grubu lider tamamlayacak.

İlk maçında Galler ile 1-1 berabere kalan İsviçre ise 1 puana ve -3 averaja sahip. İsviçre son maçında Türkiye ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Takımı bu müsabakayı kazanarak, turnuvadaki diğer maçların sonuçlarına da bağlı olarak, en iyi üçüncüler arasında yer alıp üst tur biletini kapmaya çalışacak.

A Grubu'nda son hafta maçları 20 Haziran Pazar akşamı 19:00'da oynanacak.

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