Finlandiya, Danimarka'yı tek golle geçti

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan mücadele, 42. dakikada maç 0-0'ken Christian Eriksen'in aniden yere yığılması sonucu yarıda kaldı.
Eriksen'in hastaneye kaldırılmasının ardından, iki takım oyuncularından gelen talepler üzerine UEFA maçın kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.
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21.30'da yeniden başlayan ve ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçilen mücadeleyi Finlandinya, 60. dakikada Pohjanpalo'nun kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Danimarka'da Hojbjerg, 73. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Finlandinya 3 puana yükseldi, Danimarka ise ilk haftayı puansız olarak kapattı.
Grupta ikinci hafta maçları 17 Haziran'da oynanacak; Danimarka Belçika ile, Finlandiya ise Rusya ile karşılaşacak.
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