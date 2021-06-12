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Euro 2020

Finlandiya, Danimarka'yı tek golle geçti

Karşılaşma, Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalmış, daha sonra yeniden başlamıştı

12 Haziran 2021 22:35

Danimarkalı orta saha oyuncusu Christian Eriksen'in fenalaşması sonrası yarıda kalan ve sonrasında kaldığı yerden devam eden EURO 2020 B Grubu ilk hafta maçında Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup etti.

FinlandiyaDanimarkaUEFAEURO 2020Christian EriksenEriksen
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