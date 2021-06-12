A Milli Takım'dan EURO 2020'ye kötü başlangıç

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşan Ay-yıldızlı milli takım, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın ikinci yarısında gelen gollerle 3-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.



İlk yarıda İtalya kaleye 14 şut çekerken; Ay Yıldızlılar'ın şut atamadı ve "sıfır" çekti. A Milliler, Euro 2004'teki Hollanda-Letonya maçından bu yana (16-0) en kötü istatistiğin sahibi oldu.

İtalya etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürürken, Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle, Milliler 1-0 geriye düştü.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran İtalya, 66. dakikada Immobile ve 79. dakikada Insigne ile farkı 3'e çıkartarak, sahadan galip ayrıldı.

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan De Vries



Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (İrfan Can Kahveci dk. 65 ), Ozan Tufan (Kaan Ayhan dk. 65 ), Yusuf Yazıcı (Cengiz Ünder dk. 46), Kenan Karaman (Halil Dervişoğlu dk. 76 ), Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz



Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Mert Müldür



Teknik Direktör: Şenol Güneş



İtalya: Donarruma, Florenzi (Di Lorenzo dk. 46 ), Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli (Cristante dk. 74 ), Berrardi (Bernardeschi dk. 85 ?), Insigne (Chiesa dk. 81 ?), Immobile (Belotti dk. 81 ?)



Yedekler: Sirigu, Meret, Pessina, Emerson, Acerbi, Raspadori, Bastoni



Teknik Direktör: Roberto Mancini



Goller: Merih Demiral (dk. 53 k.k.), Immobile (dk. 66), Insigne (dk. 79) (İtalya)



Sarı kartlar: Çağlar Söyüncü, Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Karşılaşmanın önemli anları

18. dakikada gelişen İtalya atağında, Immobile ile verkaç yapan Insigne, ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

22. dakikada İtalya tehlikeli geldi. Insigne'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Chiellini ceza sahasında kafayı vururken, Uğurcan müthiş uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada İtalya'nın gelişen atağında Immobile ceza sahasında önünde bulduğu topa dönerek vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

52. dakikada Cengiz Ünder, defansın önünden kaptığı topu yaklaşık 70 metre taşıyıp ceza sahasına soldan girdi. Çaprazdan zor pozisyondaki vuruşunu kaleci Donnaruma iki hamlede kurtardı.

53. dakikada Berardi sağdan ceza sahasına girdi. Ortaya çıkardığı topu Merih Demiral kendi ağlarıyla buluşturdu ve İtalya, 1-0 öne geçti. Bu gol, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilke neden oldu. Turnuva tarihinde ilk kez açılış maçının ilk golünü bir oyuncu kendi kalesine attı.

54. dakikada Spinazzola, ceza sahası sol içinde sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gol izni vermedi.

66. dakikada Spinazzola ceza sahası sol içinde vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu Ciro Immobile tamamladı ve İtalya, 2-0 öne geçti.



79. dakikada Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Immobile, topu ceza sahası sol içine bıraktı. Insigne, topu düzeltip sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3.





Kalan dakikalarda İtalya oyunu rölantiye alırken; karşılaşmada başka gol olmadı ve İtalya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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