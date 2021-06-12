Şenol Güneş: Bizden daha iyi olan takıma karşı kaybettik

A Mili Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 yenildiğimiz İtalya maçıyla ilgili olarak, "Bizden daha iyi olan takıma karşı kaybettik" dedi.

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, 3-0 kaybettiğimiz İtalya maçını değerlendirirken, "Burada açılış ilk maçında ev sahibi ile oynadık. Beklentimiz güzel bir oyun, rakiple kora kor oynamaktı. Oyunumuzu onlara gösterip onları rahatsız etmek istiyorduk" dedi.

"Rakip bizden üstündü" diyen Güneş, "Teknik, taktik olarak üstündüler. İlk yarı rakibin baskısından çıkamadık. Rakip topu aldığında kolay vermiyor. Baskı yaptığında bizden kolay topu kaptı. İlk yarı oyunu taşıdık. Ancak ikinci yarıda ilk golden sonra oyun kontrolü biraz daha kaybettik. Daha üstün bir rakip vardı. Rakibin, temposu, teknik kapasitesi, sahayı kullanması daha iyiydi. Mahkum oynamaya başladık. Git gellerde bizden daha iyiydiler. Bizden daha iyi olan takıma karşı kaybettik. Oyunumuzun onlardan daha geri olduğumuz gördük. Onlar ne kadar iyiyse de kendi oyunumuzu oynayamadık" diye konuştu. İtalya'yı öven tecrübeli teknik adam, "Oyun disiplini ve kendi sahasında coşkuyla oynayan takıma karşı oynadık. Belki golü geciktirseydik belki daha dirençli bir oyun oynayabilirdik. Bu maçta alacağımız bir veya 3 puan bize büyük katkı yapardı ama güçlü bir takıma karşı bugüne kadar kaybetmeyen takıma karşı oynadık. Olmadı. Üzgünüz. Bu bir turnuva. Kazansak da bu maç son maçımız olmayacaktı. Şimdi önümüzde iki maç var. İkisini kazanmak isteyeceğiz. İlk maçımız Galler maçı. Futbol maç içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. Umuyorum Galler maçında düşüncemizi sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız" ifadelerini kullandı.