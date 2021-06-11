A Milli Takım'ın ilk maç fobisi!

A Milli Takım, daha önce katıldığı altı büyük turnuvanın tamamında ilk maçını kaybetti. EURO 2008’de yaptığı geri dönüşlerle turnuvaya damgasını vuran Türkiye, büyük turnuvalara dezavantajlı başlamayı gelenek haline getirdi. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen Türkiye, bu maçlarda da kaybetti ve ilk maçlarda yenilme serisini sürdürdü.

Goal Türkiye'den Tolga İnan'ın haberine göre, şu ana kadar Avrupa Şampiyonası’nda beş, Dünya Kupası’nda ise iki kez boy gösteren Türkiye, grup aşamasında çıktığı ilk maçların hepsinde sahadan yenik ayrıldı.

Euro 1996: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000: Türkiye 1-2 İtalya

Euro 2008: Türkiye 0-2 Portekiz

Euro 2016: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2020: Türkiye 0-3 İtalya

1954 Dünya Kupası: Türkiye 1-4 Batı Almanya

2002 Dünya Kupası: Türkiye 1-2 Brezilya

1996 Avrupa Şampiyonası’ndaki Hırvatistan yenilgisi, Alpay’ın gole giden Vlaovic’i düşürmeme kararıyla hafızalara kazınmıştı. Alpay bu hareketiyle Fair-Play ödülü alırken, pozisyonla ilgili tartışmalar uzun süre devam etti.

Euro 2000’de Ay Yıldızlılar'ın ilk rakibi, 21 yıl aradan sonra yine açılış maçında karşılaşmaya hazırlandığımız İtalya'ydı. Conte'nin sayısına Okan Buruk’la yanıt veren Türkiye, Inzaghi’nin penaltı golüyle mücadeleyi kaybetmişti.

Euro 2008’e Portekiz yenilgisiyle giren Türkiye, kalan maçlarda turnuva tarihinin en heyecan verici performanslarından birine imza atarak yarı finale kadar yürümüş ve Avrupa Şampiyonaları’ndaki en başarılı derecesini elde etmişti.

Euro 2016’daki ilk maçında Hırvatistan’a Modric’in golüyle mağlup olan Türkiye, bu kez beklenen geri dönüşü yapamamış, en iyi üçüncüler arasında kendine yer bulamayan Milliler, turnuvaya erken veda etmişti.

EURO 2020'de açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşan Ay-yıldızlı milli takım, mücadeleden ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 yenik ayrıldı ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

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