Ukrayna, Kuzey Makedonya karşısında hata yapmadı

EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Ukrayna ile Kuzey Makedonya karşı karşıya geldi.

Maça baskılı başlayan Ukrayna, 29'da Yarmolenko, 34'te de Yaremchuk ile ilk yarıyı 2-0 önde kapatmayı başardı.

Kuzey Makedonya 57. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Alioski'nin vuruşunu kaleci Bushchan kurtardı ancak tekrar topu önünde bulan Alioski, bu kez fieleri sarsmayı başardı.

Kalan dakikalarda iki takımın da skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi. 84. dakikada Malinovsky, Ukrayna'nın kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

2-1'lik galibiyetle Ukrayna puanını 3'e yükseltti. Kuzey Makedonya ise puansız kaldı.

21 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile Hollanda karşılaşacak. Ukrayna ise Avusturya ile mücadele edecek.

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