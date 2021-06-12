Belçika, Rusya'yı rahat geçti: 3-0

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi. Rusya Saint-Petersburg'da oynanan maçı Belçika 3-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 10 ve 88'de Romelu Lukaku, 34'te Thomas Meunier kaydetti.

Rusya'nın Avrupa Şampiyonaları'ndaki galibiyet hasreti, bu yenilgiyle altı maça çıktı.

Belçika formasıyla çıktığı son beş maçta yedi gol atan Lukaku, Rusya filelerini de iki kez havalandırarak maçın adamı seçildi. 93 milli maçta 62 kez ağları havalandıran Lukaku, Belçika formasıyla en çok gol sevinci yaşayan futbolcu konumunda.

De Bruyne ve Witsel forma giymedi

Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Kevin De Bruyne ve aşil tendonundaki problem devam eden Axel Witsel, Rusya karşısında forma giymedi.

İlk 11'ler

Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku.

Rusya: Shunin, Fernandes, Barinov, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba.

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