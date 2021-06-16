A Milli Takım, Galler'e de kaybetti; gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı

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Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Artur Dias, Rul Tavares, Paulo Soares
Türkiye: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş (Dk. 72 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 46 Merih Demiral), Ozan Tufan (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman (Dk. 75 Halil Dervişoğlu), Burak Yılmaz
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galler: Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen (Dk. 73 Ampadu), Bale, Morrell, Ramsey (Dk. 85 Wilson), James (Dk. 90+4 Williams), Moore
Yedekler: Hennessey, Adam Davies, Gunter, Lockyer, Tyler Roberts, Norrington Davies, Jonny Williams, Brooks, Levitt
Teknik Direktör: Rob Page
Goller: Ramsey (dk. 42), Roberts (dk. 90+3) (Galler)
Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Ben Davies, Chris Mepham (Galler)