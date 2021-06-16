A Milli Takım, Galler'e de kaybetti; gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı

Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. İkinci karşılaşmasından da puansız ayrılan Ay-yıldızlılar, gruptan çıkma şansını oldukça zora soktu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Galler, Aaron Ramsey ile 43.dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

61. dakikada Gareth Bale ile penaltı kaçıran Galler, Connor Roberts ile 90+5'te skoru 2-0 yaptı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

İkinci karşılaşmasından da puan çıkaramayan Ay-yıldızlılar, üst tur şansını oldukça azalttı. Galler ise puanını 4'e yükseltti ve 3. maçlar öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22:00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19:00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.