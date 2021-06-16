Şenol Güneş: Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktötü Şenol Güneş, Galler yenilgisini değerlendirdi "Bizim için iyi bir sonuç değil. Turnuvaya büyük hayallerle gelmiştik. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız" dedi.

Şenol Güneş, Galler maçını değerlendirirken, "İki maçta puanımız yok. Sonuç olarak iki maçta sıfır puan. Bizim için iyi bir sonuç değil. Turnuvaya büyük hayallerle gelmiştik. İkinci maçta kötü başladık. Sonra toparladık oyuna ortak olduk. Ancak Hiç beklenmeyen şekilde yediğimiz birinci gol takımda olumsuzluk yarattı ama ikinci yarı yine oyuna ortak olduk. Top kayıplarımız fazla oldu. Alanı fazla büyütünce rakibe oynama şansı verdik. Bizim sayısal üstünlüğümüze rağmen sahamıza gelerek tehlikeler yarattılar" dedi.

"Kötü goller yedik" diyen Güneş, "Kötü oynadık ama beklediğimizin üzerinde bir sonuçla ayrılabilirdik. Keşke kazanabilseydik veya berabere kalsaydık. Turnuvada ilk maçta üç gol ve şimdi iki gol yedik. Galler'i yeneceğimizi düşünüyorduk. Diğer maçlara bakmamız lazım ama yediğimiz 5 gol dezavantaj oldu. Durumumuz olumsuz, zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

İtalya maçının etkisinin bu maça da yansıdığını söyleyen Güneş, "İtalya maçının şoku, bu maçta da devam etti. Bu turnuva önemliydi. Daha iyi oynayarak çıkmamız gerekiyordu. Galler büyük avantaj yakaladı. Kazanmayı düşünürken, berabere de kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor" diye konuştu.