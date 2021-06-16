EURO 2020 | A Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

EURO 2020’ye İtalya mağlubiyeti ile başlayan A Milli Takım, A Grubu 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda rakibine 2-0 kaybeden milliler, gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu. Türkiye’nin İsviçre ile oynayacağı son maç çok büyük öneme sahip oldu. Şimdi gözler grubun diğer maçı olan İtalya-İsviçre karşılaşmasında. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye gruptan nasıl çıkar? Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak? En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

A Milli Takım, EURO 2020'deki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaştı. Açılışı İtalya karşısında yapan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Milli Takım, Galler'e de 2-0 kaybetti ve gruptan çıkma şansını zora soktu. A Grubu'ndaki bir diğer maç ise İtalya ile İsviçre arasında oynanacak.

Milliler, artık bu karşılaşmadan çıkacak skoru da bekleyecek. İtalya'nın 3 puanı bulunurken, maç fazlasıyla Galler liderli koltuğuna oturdu. Milliler ise puansız son sırada.

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- Galler / 4 puan

2- İtalya / 3 puan (1 maçı eksik)

3- İsviçre / 1 puan (1 maçı eksik)

4- Türkiye / 0 puan

Gruplarda puan eşitliği halinde nelere bakılacak?

-Takımlar arasındaki gol averajı

-Takımlar arasında atılan gol sayısı

-Gruptaki gol averajı

-Grupta atılan gol sayısı

-Fair-Play puanı

-Elemeler genel sıralama

En iyi 3.'lük için nelere bakılacak?

-En çok puan toplayana

-Gol averajına

-Atılan gol sayısına

-Fair-Play puanına

-Elemeler genel sıralama (Not: En iyi 4 grup üçüncüsü bir üst tura çıkacak.)

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

İtalya'nın, İsviçre ve Galler maçlarında alacağı skorlar kaderimizi belirleyecek. Eksi 5 averaj ise önemli bir sorun. Ay-Yıldızlılar'ın averajını düzeltememesi halinde bir üst turu görememe ihtimali bulunuyor. Bu da İtalya-İsviçre ve diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.

24 takımın 4'erli olarak 6 grupta yer aldığı şampiyonada Son 16 Turu'na, gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 ülkenin yanı sıra en iyi 4 üçüncü de kalacak.

EURO 2016'da üçüncülük yetmedi

Türkiye, EURO 2016'da İspanya ve Hırvatistan yenilgilerinin ardından son maçta Çekya'yı mağlup etmiş ve grubunu üçüncü bitirmişti. Ancak diğer gruplarda elde edilen sonuçların ardından Türkiye'nin üç puanla grup üçüncülüğü yeterli olmadı ve turnuvadan elendi.

EURO 2020 gruplarda kaç takım üst tura yükselecek?

Gruplarında ilk 2 sırayı elde eden takımlar direkt olarak üst tura yükselirken, 6 grupta 3. sırayı alan en iyi 4 takım da üst tura yükselme başarısı gösterecek. (Fanatik)