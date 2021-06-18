Hırvatistan ile Çekya yenişemedi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) D Grubu'nda Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Hampden Park'taki maç 1-1 sona erdi.

Çekya, 35. dakikada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı. Hırvat stoper Dejan Lovren, ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Patrik Schick'in yüzüne dirsekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltıya sebebiyet verdi. Schick, 37. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak turnuvadaki 3. golüne imza attı ve Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

Hırvatistan, 47. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ivan Perisic, uzak direğe doğru yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

Ivan Perisic, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla dört büyük turnuvada gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla Çekya'nın puanı 4 oldu. Hırvatistan ise ilk puanını aldı.

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