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Euro 2020

İspanya'dan sessiz başlangıç

15 Haziran 2021 00:10

EURO 2020'de E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç 0-0 berabere kaldı.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İsveç kalecisi maç boyunca yaptığı önemli kurtarışlarla İspanya'ya gol izni vermedi. Grubun ilk maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti. 

Öte yandan 18 yaşındaki Pedri Lopez İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Pedri, Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkarken 40'ında ilk 11 oynadı.

 

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