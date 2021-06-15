İspanya'dan sessiz başlangıç

EURO 2020'de E Grubu ikinci maçında İspanya ile İsveç 0-0 berabere kaldı.



İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İsveç kalecisi maç boyunca yaptığı önemli kurtarışlarla İspanya'ya gol izni vermedi. Grubun ilk maçında Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etti.



Öte yandan 18 yaşındaki Pedri Lopez İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. Pedri, Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maça çıkarken 40'ında ilk 11 oynadı.



