İspanya, son 16 turuna yükseldi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası E Grubu’nda İspanya, üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Slovakya’yı 5-0 mağlup ederek E grubunu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

Sevilla Olimpiyat Stadı’nda oynanan müsabakada Luis Enrique’nin öğrencileri Slovakya karşısında rahat bir galibiyete imza attı. 10. dakikada Koke’nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla hakem Kuipers, VAR’da pozisyonu tekrar izleyerek penaltıya hükmetti. 12. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata’nın kullandığı penaltı atışını Slovak kaleci Dobravka kurtardı.

30. dakikada direkten dönen topu kaleci Dubravka kalenin içine çeldi ve İspanya Slovakya karşısında 1-0 öne geçti. 45+3. dakikada Laporte farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. İlk yarı İspanya’nın 2-0’lık üstünlüğü ile noktalandı. İkinci yarı İspanya’da farkı 3’e çıkaran golü 56. dakikada Sarabia kaydetti. 65’te oyuna dahil olan Ferran Torres ise 67. dakikada 4. kez Slovakya filelerini havalandırdı. 72. dakikada da kale önünde Pau Torres’in yaptığı kafa vuruşunda Kucka ters bir vuruşla topu filelere göndererek skoru 5-0’a getirdi.

E grubunda 3 puanı bulunan Slovakya, bu müsabakayla en iyi üçüncüler arasına girme şansını kaybederek Polonya'dan sonra turnuvaya veda eden bir diğer takım oldu.

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