İngiltere, Almanya'yı 2 golle devirdi; çeyrek final biletini kaptı

EURO 2020 son 16 turu maçında İngiltere, Almanya'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İngiltere'nin Londra kentindeki Wembley Stadyumu'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde turnuvanın güçlü ekipleri İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi.
İngiltere, 75. dakikada Raheem Sterling ve 86. dakikada Harry Kane'in attığı gollerle maçı 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Sterling turnuvadaki üçüncü, Kane ise ilk golünü kaydetti.
İngilizlerin çeyrek finaldeki rakibi İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibi olacak.