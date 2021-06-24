Macaristan zorladı, Almanya turu aldı

Almanya, iki kez geriye düştüğü maçta Macaristan ile 2-2 berabere kaldı; son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nda Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi.
Münih'teki Allianz Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.
Maçta iki kez öne geçen Macaristan'ın gollerini 11'de Adam Szalai ve 68'de Andras Schafer kaydetti.
Almanya'nın gollerini 66'da Kai Havertz ve 84'te Leon Goretzka attı.
Grubu 4 puanla ikinci tamamlayan Almanya, son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.
Macaristan ise 2 puanla turnuvaya veda etti.