Macaristan zorladı, Almanya turu aldı

Almanya, iki kez geriye düştüğü maçta Macaristan ile 2-2 berabere kaldı; son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) F Grubu'nda Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Münih'teki Allianz Arena'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Maçta iki kez öne geçen Macaristan'ın gollerini 11'de Adam Szalai ve 68'de Andras Schafer kaydetti.

Almanya'nın gollerini 66'da Kai Havertz ve 84'te Leon Goretzka attı.

Grubu 4 puanla ikinci tamamlayan Almanya, son 16 turunda İngiltere ile eşleşti.

Macaristan ise 2 puanla turnuvaya veda etti.