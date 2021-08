EURO 2020'de "0" çeken A Milli Takım, turnuvaya veda etti

Stat: Bakü Olimpiyat Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya) İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Widmer(Dk.90+2 Mbabu), Zuber (Dk.85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic), Embolo(Dk.85 Mehmedi) Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 62 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 62 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun), Cengiz Ünder (Dk. 80 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Dorukhan), Burak Yılmaz Goller: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 ve Dk. 68 Shaqiri (İsviçre) - Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye) Sarı Kartlar: Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Çağlar (Türkiye), Xhaka (İsviçre)