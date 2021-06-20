EURO 2020'de "0" çeken A Milli Takım, turnuvaya veda etti

EURO 2020'de A Grubu’nda çıktığı üçüncü maçta İsviçre karşısında da kaybeden A Milli Takım, turnuvaya puan alamadan veda etti.

İsviçre’nin gollerini Seferovic (6’), ve Shaqiri (26’, 68’) kaydederken, Türkiye’nin tek golü İrfan Can Kahveci’den geldi.

EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında Bakü'de İsviçre ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla turnuvayı tek golle ve puansız kapatan Milliler, EURO 2020'ye gruplarda veda etmiş oldu.

EURO 2020 A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan sakatlığı bulunan Umut Meraş'ın yanı sıra Okay Yokuşlu ve Kenan Karaman'ın yerine, İsviçre maçında Mert Müldür, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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Stat: Bakü Olimpiyat Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya) İsviçre: Sommer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Widmer(Dk.90+2 Mbabu), Zuber (Dk.85 Benito), Shaqiri (Dk. 75 Vargas), Seferovic (Dk. 75 Gavranovic), Embolo(Dk.85 Mehmedi) Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan (Dk. 62 Okay Yokuşlu), Ozan Tufan (Dk. 62 Yusuf Yazıcı), İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Orkun), Cengiz Ünder (Dk. 80 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Dorukhan), Burak Yılmaz Goller: Dk. 6 Seferovic, Dk. 26 ve Dk. 68 Shaqiri (İsviçre) - Dk. 62 İrfan Can Kahveci (Türkiye) Sarı Kartlar: Hakan Çalhanoğlu, Zeki Çelik, Çağlar (Türkiye), Xhaka (İsviçre)

FİKSTÜR VE PUAN DURUMU

Karşılaşmanın önemli anları

6. dakikada İsviçre atağında Zuber'in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Seferovic'in şutunda top ağlara gitti. 1-0

26. dakikada İsviçre atağında ceza yayı üstünde topla buluşan Shaqiri'nin şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

İlk yarı, İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

62. dakikada Ay Yıldızlıların atağında ceza alanı dışında sağ çaprazda topla buluşn İrfan Can rakibinden sıyrılıp kaleyi düşündü uzak direğe giden top ağlarla buluştu. 2-1

Bu gol, Milli Takım'ın EURO 2020'de attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

68. dakikada hızlı gelişen İsviçre atağında sol kanattan hareketlenen Zuber'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Shaqiri'nin vuruşunda fark tekrar 2'ye çıktı. 3-1

90 dakika, İsviçre'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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