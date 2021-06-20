Şenol Güneş: Gruptan çıkmayı hayal ederken, bir golü bile zor bulduk

EURO 2020'de A Grubu’nda çıktığı üçüncü maçta İsviçre karşısında da kaybeden A Milli Takım, turnuvaya puan alamadan veda etti. Teknik direktör Şenol Güneş, maç sonrasında yaptığı açıklamada "Gruptan çıkmayı hayal ederken, bir golü bile zor bulduk" dedi. "İstifa edecek misiniz sorusunu da yanıtlayan Güneş, "Maçtan önce turnuvaya getirdin diyordunuz, şimdi istifa diyorsunuz" ifadelerini kullandı.

EURO 2020 A Grubu'ndaki son maçında Bakü'de İsviçre ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Bu sonuçla turnuvayı tek golle ve puansız kapatan Milliler, EURO 2020'ye gruplarda veda etmiş oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Şenol Güneş, "Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır biz de bekliyorduk. Herkes milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir hikaye yazmak istedik. İyi bir futbolla birlikte iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak istiyorduk. Ama kötü başladık. Özgüven kaybı yaşadık. İkinci maç da daha kötü oldu. Bu maça iyi başladık. Oyun daha kontrolümüzdeydi. Golleri kaçıran biz olduk. Geldikleri pozisyonlarda gol attılar. Bazen kötü gittiğinizde her şey aksi gider. Topa sahip olma oranında da yüksektik. Pozisyonlar bulmaya çalıştık. Bugün her şeye rağmen 2-1'den sonra atak bekliyorduk olmadı 3-1 kaybettik. Goller atarak gruptan çıkmak isterken, bugün golü de zor bulduk. Puan da alamadık" dedi.,

"Bu turnuva bizim için iyi geçmedi, üzgünüz"

"Bizim için büyük bir imtihan. Bu takım genç takım. Kabul etmek lazım" diyen Güneş, "Zaman zaman parlamalar oldu ama hatalar da oldu. Gençlere güveniyorum, inanıyorum. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi, üzgünüz. Ne söylesek yaralanma getirir, doğru olmaz. Takımdaki oyuncuların üzüntüsünü biliyorum. Zaman zaman parladılar ama yeterli olmadı. Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Kazanma isteğimiz bu maçta daha fazlaydı ama o bile yetmedi. Bütün oyuncular emeklerini verdi. Ben inanıyorum güveniyorum. Geleceği parlak oyuncular. Çok daha iyi bir milli takım olacak" ifadelerini kullandı.

"Futbol maçları geçmişte oynanan maçlar artık geride kaldı. Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları ve başarısızlıkları geleceğe taşıyamayız. Bugün üzgünüz" ifadelerini kullanan Güneş, "Nasıl grupta başarılı olduysak, burada takılı kalmayıp geleceğe bakmak lazım. Bundan dersler alarak, tecrübe kazanarak. Çok çalışmak gerekiyor, bunun için alt yapımız var. Bu turnuvada kendimizi gösteremedik. Türk Milleti'nin beklentisinin altında ezildik. Oyuncuların bu sahnede kendini göstermesi gerekiyordu. Ama oyuncular da kendi adlarına bekleneni veremediler" diye konuştu.

İstifa açıklaması

İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş, "Maçtan önce turnuvaya getirdin diyordunuz, şimdi istifa diyorsunuz. Şu anki düşüncem istifa edip etmemek değil. Bunun hesabı size değil, yönetime verilir veya kamuoyuna verilir. Yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Bunun karşılığı istifa mıdır, işi bırakıp kaçmak mıdır, devam etmek midir, onu siz daha iyi takdir edersiniz"