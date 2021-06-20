A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. Milli futbolcu Merih Demiral, "Herkesten özür diliyoruz, bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalya'da Juventus forması giyen Merih Demiral, "Çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bizden çok beklenti vardı. Beklenti çok olunca üzüntü de çok oluyor. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Diyecek bir şey bulamıyorsunuz. Turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki turnuvalara katılarak nasıl bir takım olduğumuzu göstereceğiz. Biz genç takımız. İnşallah bunları telafi edeceğiz. Herkesten özür diliyoruz. Arkadaşlarıma güveniyorum. Önümüzdeki turnuvalarda çok daha iyi olacağız. Bizim için çok büyük tecrübe oldu" dedi.