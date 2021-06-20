İtalya 3'te 3 yaptı, A Grubu'nu gol yemeden lider tamamladı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu son maçında İtalya, Galler'i 1-0 yendi. Bu sonuçla İtalya, 3'te 3 yaparak grubu gol yemeden zirvede bitirdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Takım'ın da yer aldığı A Grubu'nda İtalya ile Galler karşı karşıya geldi.
Turnuvanın evsahiplerinden İtalya, Roma Olimpiyat Stadı'ndaki maçı 1-0 kazandı. İtalya'ya galibiyeti getiren golü 39'da Matteo Pessina kaydetti.
Galler'de Ethan Ampadu, 55'te kırmızı kart gördü. 3'te 3 yapan; 7 kez ağları havalandırıp hiç gol yemeyen İtalya, grubu 9 puanla lider tamamladı.
30 maçtır yenilmeyen teknik direktör Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, gol yemeden üst üste 11. galibiyetini aldı.
4 puanlı Galler ise averajla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16'ya çıkmayı başardı.