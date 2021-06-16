Rusya, Finlandiya'yı tek golle geçti

EURO 2020 B Grubu ikinci maçında Rusya, Finlandiya'yı 1-0 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020'de günün ilk maçı Finlandiya ve Rusya arasında oynandı. İlk maçta Belçika'ya 3-0 kaybeden Rusya, ikinci maçta Finlandiya'yı 1-0 yenmeyi başardı.

Karşılaşmaya Finlandiya golle başladı. Joel Pohjanpalo'nun 4. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk yarının bitmesine yakın Rusya, Aleksey Miranchuk ile öne geçti. 45+2'de Artem Dzyuba ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Aleksey Miranchuk, hafif sağ çaprazdan sol ayak içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı. Rusya gruptaki ilk galibiyetini tek golle aldı. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine katılan Finlandiya ise ilk kez kaybetti.

B Grubu'nun diğer maçı Belçika ve Danimarka arasında yarın 19.00'da oynanacak.