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Euro 2020

İsviçre ile Galler yenişemedi: 1-1

Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nun ikinci maçında puanlar paylaşıldı

12 Haziran 2021 18:00

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci günün ilk maçında Galler ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun ikinci maçında takımlar 1-1 berabere kaldı.

Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki İsviçre ile Galler karşı karşıya geldi. Karşılaşma ikinci yarıda gelen gollerle 1-1 sona erdi. İsviçre'nin golünü 49'da Breel Embolo kaydetti. Galler'in golünü ise 74'te Kieffer Moore attı.

Bu sonucun ardından İtalya 3 puanla grup liderliğini sürdürdü. A Grubu'nda puan durumu şöyle:

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs'in "iki kadına saldırdığı" iddiasıyla yargılanacağının açıklanmasının ardından, takımın başında Giggs'in yardımcısı Robert Page çıktı.

Karşılaşmanın ilk 11'leri

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, C. Roberts, Allen, Ramsey, Moore, James, Morrell, Bale

İsviçre: Sommer, Mbabu, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic.

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