İsviçre ile Galler yenişemedi: 1-1

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci günün ilk maçında Galler ve İsviçre karşı karşıya gelecek. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun ikinci maçında takımlar 1-1 berabere kaldı.
Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki İsviçre ile Galler karşı karşıya geldi. Karşılaşma ikinci yarıda gelen gollerle 1-1 sona erdi. İsviçre'nin golünü 49'da Breel Embolo kaydetti. Galler'in golünü ise 74'te Kieffer Moore attı.
Bu sonucun ardından İtalya 3 puanla grup liderliğini sürdürdü. A Grubu'nda puan durumu şöyle:
Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Ryan Giggs'in "iki kadına saldırdığı" iddiasıyla yargılanacağının açıklanmasının ardından, takımın başında Giggs'in yardımcısı Robert Page çıktı.
Karşılaşmanın ilk 11'leri
Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, C. Roberts, Allen, Ramsey, Moore, James, Morrell, Bale
İsviçre: Sommer, Mbabu, Elvedi, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Embolo, Seferovic.
TIKLAYIN | Gareth Bale gol orucunu bozmak istiyor
EURO 2020 haberleri için tıklayın...