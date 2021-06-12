Gareth Bale gol orucunu bozmak istiyor

2019 yılından beri milli takım formasıyla gol atamayan Gareth Bale, EURO 2020'de suskunluğuna son vermek istiyor.



EURO 2020'de Türkiye’nin de bulunduğu A grubunda yer alan Galler, ilk maçını bugün saat 16.00’da İsviçre ile oynayacak.

Geçtiğimiz sezonu Tottenham’da kiralık olarak geçiren Gareth Bale, Galler’in gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu olarak turnuvaya başlıyor. Fakat yıldız oyuncu, son 11 milli takım maçında rakip fileleri sarsamadı. Bir diğer deyişle Bale, yaklaşık 2 senedir Galler formasıyla gol atamadı.

Ancak 31 yaşındaki oyuncu, takıma katkı sağlamaya devam ettiğini ve er ya da geç tekrar gollerine başlayacağını söyledi.

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