Ukrayna, uzatmalarda İsveç'i devirdi; çeyrek finale yükseldi

EURO 2020 son 16 turunda Ukrayna normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında İSveç'i yenerek çeyrek final biletini alan son takım oldu.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geldi.
İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynanan maçın normal süresi 27. dakikada Zinchenko ve 43. dakikada Forsberg'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
İsveç'te Danielson, 99. dakikada Besedin'e yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Ukrayna, 120+1. dakikada Dovbyk'in attığı golle maçı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Ukrayna çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden İngiltere ile eşleşti.