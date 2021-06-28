İspanya, 8 gollü maçta Hırvatistan'ı geçti; çeyrek final biletini kaptı

EURO 2020 son 16 turunda İspanya geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçti, Hırvatlar duraklamada bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi. Uzatmalarda gollere devam eden İspanya sahadan 5-3 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.

EURO 2020 son 16 turunda İspanya ile Hırvatistan Kopenhag'da karşılaştı.

Mücadelenin 20. dakikasında Pedri'nin orta sahadan verdiği geri pası kaleci Unai Simon ıskaladı. kaleye giden top filelerle buluştu ve Hırvatistan öne geçti. Toparlanan Boğalar 38. dakikada Sarabia ile beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren İspanya, 57. dakikada Azpilicueta ile öne geçti. 77'de Hırvatistan defansının arkasına sarkan Ferran Torres de fileleri sarsarak skoru 3-1'e taşıdı.

Son dakikalardaki Hırvatistan baskısı da sonuç verdi. 85'te oluşan karambolde Hırvatlar Orsic'le ikinci golü buldu. 90+2'de Pasalic skoru 3-3'e taşıyan golü attı ve 90 dakika 3-3 sona erdi.

Uzatmalarda rakibine şans vermeyen İspanya, 100. dakikada Morata, 103. dakikada da Oyarzabal'la bulduğu gollerle maçı 5-3 kazanmayı başardı.

Çeyrek finale yükselmeyi başaran İspanya'nın bu turdaki rakibi, Fransa - İsviçre eşleşmesinin tur atlayanı olacak.