Tunç Soyer: Önceliğimiz depreme hazırlık; ortak akıl siyasete kurban edilmemeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 115 insanın hayatını kaybettiği İzmir depreminin ardından kentteki son gelişmeleri paylaştı.

Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremin ardından CHP’li belediyeleri suçlayan açıklamalarına ilişkin de ortak akıl ikliminin korunması gerektiğini ifade ederek, “Sağduyulu siyasetin bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Farklı siyasi partilerden arkadaşlarımızın da bu hassasiyeti paylaştığını biliyorum. Bizim öncelikli olarak bu ortak hareket etme iklimini koruma sorumluluğumuz var. Bu hepimizin asli görevidir” dedi.

TIKLAYIN - Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki son durumu, yardım kampanyalarını ve olası bir depreme hazırlığı Murat Sabuncu'ya anlattı.

Şu an için 6 bin kişinin çadırlarda kaldığını ve bu sayının her gün azaldığını belirten Tunç Soyer, yapılan yardımları ve son durumu da paylaştı.

Kira yardımı kampanyasında 34 milyon lira toplandığını söyleyen Soyer, belediyenin kendi bütçesinden de 35 milyon liralık bir kaynak ayırdığını ve bunların evleri yıkılan, hasar gören vatandaşlara verileceğini söyledi.

Soyer depremle ilgili yardım çalışmalarını şöyle anlattı:

“Şu an için 4 bin 239 ağır hasarlı, yıkılmış veya acil yıkılacak bağımsız bina var. Biz bunun 3 bin 400’üne 5 aylık kirayı yatırmaya başladık. ”

“6 bin 900 orta hasarlı bina var. Bunlarla ilgili de her birine 5 bin lira nakit yardımı yapacağız. Böylece yaklaşık 35 milyon liralık bir kaynak ayırmış olacak İzmir Belediyesi.”

“Bugün itibari ile yaklaşık 10 bin 500 vatandaşımıza dokunacak, acil ihtiyaçlarını giderecek adımı tamamlamış oluyoruz.

“Şu an itibari ile 109 bin 921 bina Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurduğu hasar tespit ekiplerince tespit edildi. Bunlardan 103 bin 785’i hasarsız olarak tespit edilmiş. 5 bin 119 bina az hasarlı, 511 bina orta hasarlı, 449 bina ağır hasarlı edilmiş. 511 orta hasarlı bina 6 bin 929 bağımsız birime tekâbül ediyor, 449 ağır hasarlı bina da 4 bin 239 bağımsız birime tekâbül ediyor. Yani toplam 11 bin 500 ağır ve orta hasarlı binaya dokunuyoruz”

“İzmir'deki her binayı kontrol etmek istiyoruz ve her binaya deprem güvenlik karnesi vermek istiyoruz. Bunu akademisyenler ve belediye ile yapacağız. Tespit edildikten sonra vatandaş için çözüm önerileri geliştireceğiz. Buradaki çözümler kentsel dönüşüm üzerine şekillenecek. Bakanlık 5 bin konut yapmayı öngörüyor. 2 bini yıkılan binaların yerine, 3 bini rezerv alanında yapılacak. Biz de belediye olarak özellikle orta hasarlı olanlarla ilgili bir çözüm getireceğiz. Bunun içine vatandaşı da alacağız”

“Kentin bambaşka bir imar planı ile yepyeni bir yaşam alanı planına kavuşması da mevcut imar planlarını revize edilmesi de mümkün. Biz farklı öncelikleri olan meslek odaları ve STK'ları dinleyerek çözüm bulmak istiyoruz. Bu çözüm sonuçta bu şehirde yaşayan insanların güvenini sağlayacak bir çözüm olmalıdır.”