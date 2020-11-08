Erdoğan: İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı ve 114 kişinin yaşamını yitirdiği depreme ilişkin olarak, "İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir" açıklamasını yaptı.

"Şuşa zaferini tebrik ediyorum"

Erdoğan partisinin Kocaeli İl Başkanlığı seçimi öncesinde konuştu. Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Şuşa zaferini tebrik ediyorum. Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir.Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdi Karabağ’ın özgürlüğüne kavuşması yakındır." dedi.

"Millet yoksa AK Parti de yoktur"

Erdoğan, "Türkiye'nin yol ayrımında olduğu şu günlerde Kocaeli'nin desteğini bekliyoruz. AK Parti'nin kurucusu da taşıyıcısı da milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Her kim ki milletten koparsa, kendini ulaşılmaz yere koyarsa hele hele fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanının, milleti hor görmenin bahanesi olamaz." diye konuştu.

"AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır"

Erdoğan, "Bu millete efendi değil hizmetkâr olmanın gayreti içinde olacağız. Bu misyon çerçevesinde gece gündüz çalışacağız. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır. Kocaeli’ne son 18 yılda 18 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinde böyle bir şey yok. İzmit, Gebze ve Kandıra'da 3 bin 150 kapasiteli yurt binalarının çalışmaları sürüyor. 37 spor tesisi kazandırdık. Ülkemizin en güzel statlarından birini bu şehrimize yaptık. Faaliyetteydi resmi açılışını bugün yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 milyar lira tutarında kaynak aktarıldı. Bay Kemal haberin var mı bunlardan? Sağlıkta 17'si hastaneden oluşan sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Kocaeli'ne de bunlar yakışır. Kocaeli'ne en modern lojistik merkezlerden birini kazandırdık. Gebze- Halkalı tren hattını tamamlayarak İstanbul'un Avrupa yakasıyla Gebze'yi buluşturduk." ifadesini kullandı.

"Kocaeli'de çiftçilerimize 380 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Durmak yok yola devam. Şehrimiz için önemi olan bir diğer projemiz Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Darıca sahil metro hattı. Kocaeli'de çiftçilerimize 380 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Kocaeli ve ilçelerinin tamamına doğal gaz verdik.

"Depremzede kardeşlerimize bir sene içinde konutlarını teslim edeceğiz"

İzmir depremi hepimize tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Kocaeli depremin yol açtığı yıkımı bilen şehirlerimizin başında geliyor. Depremin ardından devletimiz tüm bakanlıkları ve kurumlarıyla İzmir halkının yardımına koştu. Depremzede kardeşlerimize bir sene içinde konutlarını teslim edeceğiz.

Yıkılan veya yıkılacak durumdaki vatandaşlarımıza 30'ar lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Orta hasarlı binalarda da ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara 2 bin lira nakdi yardım veriliyor.

Esnaflarımıza da 50 bin liraya kadar hibe yardım veriliyor. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor. 520 bin yemek desteği verildi. Psikososyal destek kapsamında 32 bin kişiyle görüşme gerçekleştirildi. Şehirde herhangi bir çadır eksiği ya da kalacak yer sıkıntısı yok. İki konteyner kent kurulması için çalışmalar sürüyor.

"Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitireceğiz"

Hasar tespit çalışmalarını salı gününe kadar bitireceğiz. Amacımız az katlı, içinde huzurla oturulacak binalar inşa etmektir. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz.

"Maliyetlerinden yüzde 40 indirimle, 18 ay vadeyle hak sahiplerine verilecek"

Deprem konutlarının inşasına birkaç hafta içerisinde başlıyoruz. 5 bin konut inşa edilecek, 2 bini yerinde yapılacak. Maliyetlerinden yüzde 40 indirimle, 18 ay vadeyle hak sahiplerine verilecek.

"İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir deprem"

Erzincan depreminden Marmara depremine kadar acı görüntüleri büyüklerimizden dinledik ya da gördük. İzmir depremi aynı zamanda CHP’nin enkaz altında kaldığı bir depremdir.

İzmir’de ruhsatlandırmayı CHP belediyeleri yapmadı mı? Nasıl oluyor da iktidara fatura kesiyorsunuz. Siz en iyi bildiğiniz iş olan parti içi kavgayı konuşun"

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