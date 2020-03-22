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Koronavirüs

İtalya'da ordu Koronavirüs karantinası için sokağa çıkıyor

Salgının en çok görüldüğü Lombardiya'da karantina koşullarının korunması için ordu görev yapacak

22 Mart 2020 09:47

Yeni tip Koronavirüs salgınının en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde ordu karantina şartlarının uygulanması için sokağa çıkıyor. 

Koronavirüs vakalarının 53 bini, hayatını kaybedenlerin 4 bini aştığı İtalya'da salgından en çok etkilenen  ve karantinanın ilk kez uygulandığı bölge ülkenin kuzeyindeki lombardiya oldu. Çinli sağlık uzmanları ise lombardiya'de karantina şartlarının yeterince "sıkı" uygulanmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. 

Lombardiya Başkanı Attilio Fontana, hükûmetin bölge için orduyu devreye sokmayı kabul ettiğini açıkladı. Taleplerinin karşılık bulduğunu söyleyen Fontana, "Hükûmet kabul etti, Lombardiya'da 114 asker sokaklarda görev alacak" dedi. Fontana, bölgede salgının durumunda herhangi bir iyileşme görülmediğini söyledi. 

 

 

 
 

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